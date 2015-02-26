За время АТО статус участника боевых действий получили более 8 тыс. военных

Об этом в ходе брифинга рассказал и.о. начальника пресс-службы Генерального штаба Владислав Селезнев, сообщает 112.ua.

"На сегодняшний день статус участника боевых действий получили 8488 военнослужащих и работников ВСУ, участников АТО", - заявил он.

Кроме этого, по словам Селезнева, на рассмотрение в межведомственные комиссии, относительно определения статуса участника боевых действий, находятся материалы еще на 3235 военнослужащих и работников ВСУ.

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Согласно сообщению, ранее глава Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко заявил, что статус участника боевых действий среди гражданских лиц был предоставлен только 62 лицам.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 февраля статус участника боевых действий получили 13 тыс. 461 участник антитеррористической операции.



