Боевики обстреляли жилые дома Марьинки: пострадали 4 человека (фото, видео)

Среди раненых - 9-летняя девочка. Полиция открыла производство по факту обстрела по статье «Террористический акт»

В результате минометного обстрела российскими оккупантами жилых кварталов Марьинки ранены четверо граждан, среди которых 9-летний ребенок.

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Как сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области, минометный обстрел начался сегодня около 05.00.

Правоохранители, выехавшие на место происшествия, задокументировали повреждения трех жилых домов на улицах Шевченко и Героев Чернобыля.

«На улице Шевченко в доме 292 проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. В частности, 86-летний дедушка, 57-летняя и 30-летняя женщины, а также 9-летний ребенок госпитализированы в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию», - сообщили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса «Террористический акт».