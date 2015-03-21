Террористы продолжают взрывать железнодорожные пути

Об этом сообщил на брифинге в Киеве пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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«Вчера боевики совершили подрыв железнодорожных путей в Волновахском районе и вблизи Попасной», - сказал Лысенко и добавил: «Одной из причин совершения терактов является попытка боевиков разорвать любое сообщение между оккупированными и свободными территориями Донецкой и Луганской областей».