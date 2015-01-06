В СНБО назвали семь пунктов пропуска через линию разграничения на Донбассе

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, первый пункт пропуска - Луганск-Счастье-Новоайдар. Второй - Луганск-Станица Луганская-Широкий. Третий - Фащевка-Дебальцево-Артемовск. Четвертый - Гоптовка-Артемовск. Пятый - Донецк-Курахово. Шестой - Донецк-Мариуполь (через Волноваху). И седьмой - Новоазовск-Красноармейск-Талаковка-Мариуполь.

Как отметил Лысенко, на этих 7 пунктах пропуска будут нести службу пограничники, представители фискальной службы, правоохранительных органов. Для идентификации лиц эти пункты будут оборудованы специальной аппаратурой.

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Отвечая на вопрос журналистов, Лысенко отметил, что “эти пути, на которых будут устанавливать пункты пропуска, это самый безопасный путь для пересечения линии разграничения, поскольку вся остальная территория очень плотно заминирована и местное население об этом проинформировано”.

“Поэтому мы не советуем в обход пропускных пунктов пересекать эту линию”, - добавил спикер АТО.