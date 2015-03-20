Боевики получили полторы сотни безоткатных орудий из России - Лысенко

По данным разведки, для тренировок привлекаются российские инструкторы.

"Боевики осваивают тактику ведения боя в условиях пересеченной местности. В частности, отрабатываются действия мобильных групп, усиленныхбезоткатными орудиями, которые установлены на автомобилях. С этой целью боевики получили из России полторы сотни 107-миллиметровых безоткатных орудий Б-11. Кроме того, по оперативной информации, противник активно вводит в эксплуатацию проводные каналы связи от штабов к передовым позициям", - сказал он на брифинге в пятницу, сообщает ZN.

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Среди прочего представитель украинских военных отметил, что боевики продолжают вести пропагандистскую кампанию.

"Российская сторона нагнетает истерию в информационном пространстве и ведет пропагандистскую кампанию, заявляя о якобы бесчинствах украинских военных в зоне АТО и безосновательно обвиняя официальный Киев в нарушении Минских договоренностей", - отметил Лысенко.

По его данным, за минувшие сутки в зоне АТО были ранены трое украинских военнослужащих. Ранее в штабе АТО сообщали, что вооруженные формирования 15 раз обстреляли позиции сил АТО, в частности из вооружения, которое еще в начале марта должно быть отведено от линии разграничения на расстояние не менее 25 километров.