Боевики перебросили в район Горловки две батареи гаубиц и зенитные установки

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«Зафиксирована переброска 2-х танковых подразделений (групп) по 6 танков, 14 ББМ, две батареи артиллерийских орудий (гаубицы Д-30), а также 4-х армейских грузовиков с зенитными установками ЗУ-23-2», - пишет Тымчук.

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По информации ИС, зафиксировано перемещение на северо-восток от Ясиноватой передвижного командного пункта российских войск - 8 спецавтомобилей и 2 крытых грузовика в сопровождении 4-х БТР.

«Со стороны Енакиево в район н.п.Горловка прибыла бронегруппа из 7-ми БМП-1,2; 2-х БТР-80, 2-х танков. В составе группы зафиксировано также 2 ЗРК «Стрела -10М»», - добавил Тымчук.