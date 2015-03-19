Боевики ночью накрывали огнем из артиллерии и минометов позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

В ночь с 18 на 19 марта, с 20:00 до 7 часов утра боевики 17 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО.

«Наибольшая активность врага на Донецком направлении. Здесь в 20.15, в районе шахты Дутовка, бандформирования обстреляли наш опорный пункт из 122 - миллиметровых артиллерийских систем и минометов. В 20.35 из артиллерии и минометов противник нанес огневых ударов по Авдеевке. Также боевики использовали стрелковое оружие для совершения вооруженных провокаций в районе поселков Пески и Опытное», - говорится в сообщении.

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На Артемовском направлении из стрелкового оружия боевики дважды вели огонь по Майорску и Ленинскому. Вблизи Мариуполя, в течение ночи, обстрелов позиций АТО сил не было.

В целом, с 20.00 до полуночи боевики 13 раз вели огонь, еще 4 случая нарушения режима прекращения огня зафиксировано с полуночи до 6 утра.