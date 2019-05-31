Оккупанты возобновили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов и сил ООС – ИС
Российско-оккупационные формирования на Донбассе в зоне операции Объединенных сил (ОС) продолжают обстреливать позиции их передовых подразделений и населенные пункты, находящиеся вблизи линии разграничения.
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Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».
Отмечается, что при этом оккупанты применяют автоматическое стрелковое вооружение, станковые и ручные гранатометы, штатное вооружение боевых бронированных машин (ББМ), зенитные установки типа ЗУ-23-2, ПТРК.
Фиксируются также случаи использования оккупантами для огневого поражения передовых подразделений ВСУ артиллерийских систем — 122-мм и 152-мм калибра, а также 82-мм и 120-мм минометов.