Оккупанты возобновили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов и сил ООС – ИС

Фиксируются также случаи использования оккупантами артиллерийских систем — 122-мм и 152-мм калибра, а также 82-мм и 120-мм минометов.

Российско-оккупационные формирования на Донбассе в зоне операции Объединенных сил (ОС) продолжают обстреливать позиции их передовых подразделений и населенные пункты, находящиеся вблизи линии разграничения. Читайте такжеНа Донбассе планируется ликвидация главарей "ЛДНР" - ИС Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление». Отмечается, что при этом оккупанты применяют автоматическое стрелковое вооружение, станковые и ручные гранатометы, штатное вооружение боевых бронированных машин (ББМ), зенитные установки типа ЗУ-23-2, ПТРК. Фиксируются также случаи использования оккупантами для огневого поражения передовых подразделений ВСУ артиллерийских систем — 122-мм и 152-мм калибра, а также 82-мм и 120-мм минометов.

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