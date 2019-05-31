В рядах оккупантов на Донбассе растет уровень заболеваемости ВИЧ и туберкулезом - разведка

Командование российско-оккупационных войск скрывает информацию об ухудшении эпидемиологической обстановки и увольняет с "военной службы" обнаруженных больных без предоставления возможности лечиться в военных медицинских заведениях.

В рядах российских оккупантов на Донбассе растет уровень заболеваемости инфекционными и вирусными заболеваниями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"В составе российско-оккупационных войск продолжает расти уровень заболеваемости личного состава инфекционными и вирусными заболеваниями", - сказал Праута.

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По его словам, с начала мая в соединениях и частях первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил РФ "резко увеличилось количество военнослужащих, больных на различные формы туберкулеза, и ВИЧ-инфицированных".

"Большинство носителей указанных заболеваний – это военнослужащие, призванные в течение текущего года в результате введения российским командованием упрощенной процедуры медицинского обследования призывников, в том числе лиц, которые были освобождены из мест лишения свободы. Вместе с тем, неудовлетворительное состояние медицинского обеспечения личного состава в подразделениях противника приводит к обнаружению инфицированных на поздних стадиях и дальнейшего распространения инфекционных заболеваний", - отметил Праута.

"Командование российско-оккупационных войск скрывает информацию об ухудшении эпидемиологической обстановки. Онаруженных больных увольняют с военной службы без предоставления возможности лечиться в военных медицинских заведениях", - заявил Праута.