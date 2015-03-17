Враг готовится к возобновлению активных боевых действий - советник Авакова

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

«Война с РФ. Ежедневные перемещения, перегруппировки и концентрация российско-террористических войск по всей линии фронта указывают на то, что враг готовится к возобновлению активных боевых действий», - написал он.

Читайте такжеРоссийские войска могут пойти в наступление на Одессу – Маккейн

По мнению советника главы МВД, президент РФ Владимир Путин «показательно и нагло игнорирует любые дипломатические договоренности и подписанные Минские соглашения. Есть все признаки того, что он взял вектор на дальнейшую эскалацию конфликта и настроен продолжать войну на Донбассе».

Как заявил Шкиряк, «Кремль ежедневно направляет на базы российско-террористических войск колонны грузовиков и эшелоны с боеприпасами, бензовозы. Российская армия активно развертывает подразделения тылового обеспечения на донецком, луганском, артемовском и мариупольском направлениях. Наибольшая концентрация вражеских сил заметна в Донецке, Горловке, Новоазовске, Краснодоне, Макеевке и др.».

«Все это может свидетельствовать о том, что весной Кремль готовит плацдарм для возможного наступления. Никакого отвода тяжелой техники и артиллерии за линию соприкосновения со стороны боевиков не произошло. Наоборот, на позиции сил АТО, в частности в Авдеевке, Песках, Широкино, Майорском и др., совершаются тотальные атаки террористов с применением 120-мм минометов, ствольной артиллерии, танков», - объясняет Шкиряк.

В свою очередь ВСУ, Нацгвардия и подразделения МВД прочно удерживают все свои позиции, подчеркнул он, добавив, что силы АТО немедленно реагируют на вооруженные провокации террористов и мгновенно наносят адекватный удар на погашение огневых точек противника.

«Нас ждет тяжелая весна, особенно когда появится "зеленка". Итак, мы должны быть готовы к любому развитию событий на востоке. Сейчас наши рубежи обороны укрепляются фортификационными сооружениями. Все имеющееся время должно использоваться для улучшения материально-технического оснащения украинских военных и обеспечения новым вооружением наших передовых подразделений», - отметил советник главы МВД.