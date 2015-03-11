Мариуполь готовят к атаке боевиков с моря – штаб АТО

Об этом на своей странице "Вконтакте" сообщил полк «Азов» со ссылкой на руководство штаба АТО в секторе "Г".

"На морском побережье в районе Мариуполя Донецкой области определены две позиции, которые подходят для высадки морского десанта. Сейчас там ведется разведка, возводятся оборонительные сооружения, на месте работают военные специалисты соответствующего профиля", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что считает возможным наступление боевиков весной на Мариуполь. По словам Клэппера, боевики не вынашивают планы захвата всей территории Украины, им нужны только Луганская и Донецкая область. Исключением может стать Мариуполь, что имеет стратегически важное положение на море.