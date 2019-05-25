Оккупанты на Донбассе из гранатометов накрыли позиции ООС в районе Песок

Все обстрелы вооруженные формирования РФ вели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

На Донбассе с начала суток оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, потерь среди украинских бойцов нет.

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Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в сводке по состоянию на 18.00. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Все обстрелы оккупанты вели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, у населенного пункта Опытное боевики оккупационных войск открывали огонь из минометов калибра 82 мм и трижды вблизи села Пески - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских защитников нет.

«На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», - отметили в пресс-центре.