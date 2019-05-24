Сутки на Донбассе: боевики нарушили режим тишины 11 раз, один военный ранен

Неспокойно было в районе Николаевки, Песок, Павлополя, Старогнатовки, Чермалыка и Авдеевки.

За минувшие сутки боевики нарушили режим тишины 11 раз, один раз они применили вооруженние, запрещенное Минском. Читайте такжеБоевики на Луганщине ударили по силам ООС из запрещенного оружия

По данным штаба ООС, применялись минометы калибров 120 и 82-мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неспокойно было в районе Николаевки, Песок, Павлополя, Старогнатовки, Чермалыка и Авдеевки. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.