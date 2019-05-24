Сутки на Донбассе: боевики нарушили режим тишины 11 раз, один военный ранен
07:42, 24 мая 2019Война
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Неспокойно было в районе Николаевки, Песок, Павлополя, Старогнатовки, Чермалыка и Авдеевки.
REUTERS
За минувшие сутки боевики нарушили режим тишины 11 раз, один раз они применили вооруженние, запрещенное Минском.
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По данным штаба ООС, применялись минометы калибров 120 и 82-мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неспокойно было в районе Николаевки, Песок, Павлополя, Старогнатовки, Чермалыка и Авдеевки. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.
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