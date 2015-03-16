За день в зоне АТО обезвредили полсотни боеприпасов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталия Быстрая.

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"Только за вчерашний день нашими пиротехниками были обследованы 5 населенных пунктов Артемовского района: поселки Луганское, Новолуганске, Мироновское, Медная Руда и Кленовое. В целом 4 га территории. Там было обнаружено 56 единиц боеприпасов", - отметила Быстрая.

По ее словам, в течение прошлой недели были обследованы территории Славянска, поселка Семеновка, Дмитровка, города Мариуполь и Николаевки Донецкой области, а также населенные пункты на Луганщине: Камышное, Трехизбенка, Райгородка, Станица Луганская, всего 14 га, изъято 168 боеприпасов.