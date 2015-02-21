На Донбассе с июня обнаружено более 30 тысяч боеприпасов

Пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с начала выполнения работ в Донецкой и Луганской областях выявили и изъяли более 33 000 единиц боеприпасов, сообщает служба на официальном сайте.

По данным ГСЧС, пиротехнические подразделения ежедневно проводят работу по обследованию, выявлению, изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов, которые оставляют после себя террористы.

Сейчас, с начала выполнения работ (6 июня 2014 года) пиротехники ГСЧС Украины выявили и изъяли 33 тыс. 081 единиц боеприпасов, в том числе 5 227 артиллерийских снарядов, 2 689 минометных мин, 3 104 боевых гранаты и мины, 571 единицу реактивных боеприпасов, 21 490 других взрывоопасных предметов.

Проверено на наличие взрывоопасных предметов 968 административных зданий. Всего проверены участки территории общей площадью – 1672.2 га и участки акватории общей площадью – 37,5 га.

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Кроме того, выявлено и обезврежено 5 подготовленных к использованию ручных противотанковых гранат, 152 мины-растяжки с гранатами, 379 растяжек с сигнальными ракетами, 15 растяжек с самодельными устройствами, 6 мин с дистанционным управлением направленного действия, 17 самодельных взрывных устройств, 0,4 кг тротила. Также уничтожена путем подрыва в пределах жилого квартала минометная мина 82 мм.