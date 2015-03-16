Боевики окапываются и стягивают военную технику ближе к Мариуполю – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Через н.п.Максимово в распоряжение данной тактической группы переброшено 6 единиц буксируемого артиллерийского вооружения, а также один ЗРК типа «Стрела – 10М». На данном направлении противник не оставляет попыток оттеснить украинские войска ближе к Мариуполю, обстреливая позиции сил АТО. Отмечается применение тактики «блуждающих» танков и минометных расчетов», - пишет Тымчук.

Он также добавляет, что войска боевиков на Донбассе продолжают грубо нарушать перемирие, производя обстрелы позиций украинских войск. Обстрелы ведутся в основном из стрелкового оружия, эпизодически применяются минометы и другое тяжелое пехотное вооружение, зафиксировано несколько случаев применения бронетехники и артиллерии.

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Кроме того, террористы продолжают совершенствовать свои передовые позиции в инженерном отношении.

«Подобные работы отмечаются на Мариупольском направлении, в районе юго-восточнее Горловки, на западном направлении южнее Донецка, а также на участке Счастье – Станица Луганская. Отмечается широкое использование в данных мероприятиях как специальной инженерной техники армейского образца, переброшенной с территории РФ, так и техники, изъятой с предприятий и организаций региона», - сообщил Тымчук.