Боевики концентрируют силы на Артемовском, Донецком и Луганском направлениях – штаб АТО



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Кроме того, по его словам, наблюдается активизация вражеских диверсионно-разведывательных групп, в частности, по Донецкому и Луганскому направлениях.

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«Противник продолжает интенсивную разведку местности с целью сбора информации относительно позиций украинских военных. На протяжении прошедших суток зафиксировано 13 пролетов беспилотных вражеских аппаратов», - сказал Лысенко.

Он также отметил, что боевики имитируют отведение тяжелой техники и вооружений, в то время когда их техника сразу же возвращается на боевые позиции.