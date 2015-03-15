Боевики уменьшили активность обстрелов и усилили разведку возле Мариуполя

Сохраняется динамика уменьшения боевой активности незаконных вооруженных формирований в зоне антитеррористической операции. Одновременно противник и в дальнейшем, несмотря на мирные договоренности по отводу тяжелого вооружения, продолжает провокационные обстрелы наших позиций с применением 120-миллиметровых минометов, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

По информации пресс-центра, всего за ночь с 14 на 15 марта с 20.00 и до полуночи зафиксировано 11 обстрелов, еще 3 случая нарушения режима тишины были с полуночи до 6 часов утра.

Так, согласно сообщению, "в 22.15 под минометный огонь попал поселок Опытное, а в 22.50 поселок Гранитное, что на Донецком направлении. Кроме того, по Опытному до полуночи враг 4 раза вел огонь из стрелкового оружия. А после полуночи по этому же населенному пункту бандиты дважды били из автоматических гранатометов".

Читайте также"Гумконвой" из России пересек границу с УкраинойПресс-центр также сообщает, что на Артемовском направлении в 22.00 бандиты вели минометный огонь по поселку Мироновское. На Луганском направлении бандформирования из стрелкового оружия трижды обстреляли Сокольники и один раз Трехизбенку.

"На Мариупольском направлении в течение ночи обстрелов не было. Однако именно здесь отмечается активизация воздушной разведки врага", - отмечают в пресс-центре АТО.