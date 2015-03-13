Силы АТО отбили штурм боевиков к югу от Донецка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев на брифинге в Киеве.

«К югу от Донецка, в районе Старогнатовки и Гранитного боевики дважды открывали огонь по позициям сил АТО», - отметил он.

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По его словам в районе Старогнатовки с 21.20 до 22.15 боевики пытались штурмовать позиции военных.

«Атака боевиков была отбита, наши позиции остаются под контролем сил АТО», - добавил Селезнев.