Окруженный украинскими военными российский наемник подорвал себя гранатой на Донбассе (фото 18+)

Террорист пытался скрыто двигаться в сторону позиций украинских военных.

В понедельник, 13 мая, бойцы 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского стали свидетелями того, как боевик в Донецкой области подорвался на собственной гранате.

Об этом сообщила пресс-служба бригады на странице в Facebook. Отмечается, что террорист пытался скрыто двигаться в сторону позиций украинских военных.

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"На голосовое предупреждение украинских бойцов остановиться и сложить оружие, горе-боевик открыл огонь по нашим военнослужащим, которые, в свою очередь, адекватно ответили из равнозначного оружия. Во время непродолжительной перестрелки незваный гость получил ранения. Понимая, что на помощь своих "товарищей" рассчитывать не может, а первую медицинскую помощь будут оказывать как всегда только "злые укропы", он решил героизировать себя и увековечить свою фамилию: засунул гранату под бронежилет в попытке взорвать всех, кто решит приблизиться и попытается помочь несчастному", - говорится в сообщении.

Однако граната сдетонировала раньше, чем боевик запланировал.

"Если бы погибший меньше верил своим "политрукам" и российским пропагандистским СМИ о "кровожадности бендеровцев" и знал, что всем раненым украинская сторона всегда оказывает медицинскую помощь, соблюдая Женевскую конвенцию, то раненый имел бы все шансы жить дальше", - отметили бойцы.

Ранее на Донбассе на Светлодарском направлении украинские военные уничтожили две боевые машины пехоты боевиков.