Украинские военные уничтожили две БМП оккупантов на Донбассе (видео)
14:27, 08 мая 2019Война
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Оккупанты понесли потери в результате ответного обстрела.
На Донбассе на Светлодарском направлении украинские военные уничтожили две боевые машины пехоты боевиков.
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Также были ликвидированы три оккупанта, один ранен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
По словам украинского офицера, таким образом силы ООС ответили на провокационные обстрелы противника.
Как сообщалось, 7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика Александра Сычева по кличке "Рокер".
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