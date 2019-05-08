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Украинские военные уничтожили две БМП оккупантов на Донбассе (видео)

14:27, 08 мая 2019
Война
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На Донбассе на Светлодарском направлении украинские военные уничтожили две боевые машины пехоты боевиков.

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Также были ликвидированы три оккупанта, один ранен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". 

По словам украинского офицера, таким образом силы ООС ответили на провокационные обстрелы противника.

Как сообщалось, 7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика Александра Сычева по кличке "Рокер".

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Теги: #Донбасс#ВСУ#потери#оккупанты#БМП