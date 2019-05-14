Военный эксперт объяснил, зачем Путину Донбасс

По словам эксперта, кураторство чекиста Бабича — это еще один шаг на пути к так называемой "автономии" ОРДЛО.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с появлением нового куратора — бывшего посла РФ в Беларуси Михаила Бабича — усилится контроль ФСБ. Там будет создан перевалочный пункт контрабанды и наркотрафика в Европу.

Такое мнение в интервью "Фактам" высказал военный обозреватель, главный редактор интернет-ресурса "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

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Он отметил, что в планах Кремля создать в "серой зоне" не только очаг для контрабанды и наркотрафика в страны ЕС, но также и мост инфильтрации российской агентуры, имеющей украинский паспорт и пользующейся безвизом, на Запад.

По его словам, кураторство чекиста Бабича — это еще один шаг на пути к так называемой "автономии" ОРДЛО.

"Исключительно ФСБ будет контролировать все, что происходит на территории, относящейся к Украине. Это и финансовые потоки на восстановление Донбасса, и назначения в местные и центральные органы, и прочие административные моменты", — уточнил Карин.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал информацию о возможном назначении Кремлем "куратором" Донбасса Михаила Бабича, которого Россия в 2016 году хотела видеть послом в Украине.