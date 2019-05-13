Климкин прокомментировал возможное назначение Кремлем нового "куратора" Донбасса

Глава МИД подчеркнул, что в Украине понимают дальнейшую стратегию России после выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе.

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал информацию о возможном назначении Кремлем "куратором" Донбасса Михаила Бабича, которого Россия в 2016 году хотела видеть послом в Украине.

Об этом Климкин сообщил журналистам в Брюсселе после заседания министров иностранных дел государств - членов ЕС и стран - участниц "Восточного партнерства".

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"Вы знаете, что президент России когда-то нам пытался навязать его (Бабича) в качестве посла. Конечно, мы это отбили. Я имею больше информации, чем могу сказать, но, тем не менее, я считаю, что мы готовы к любому развития событий. В конце концов в Кремле все решения принимает только один человек. Так что, если что-то меняется на уровне исполнителей, все равно политика, по определению, не изменится", - отметил Климкин.

Также он подчеркнул, что в Украине понимают дальнейшую стратегию России после выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе.

"Мы к этому пытаемся быть готовыми", - добавил Климкин.

Справка УНИАН. 28 июля 2016 года президент РФ своим указом освободил Михаила Зурабова от должности посла России в Украине. Временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Сергей Торопов.

29 июля 2016 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Украине.

3 августа 2016 года заместитель министра по вопросам европейской интеграции Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос утверждения нового посла РФ в Украину снят с повестки дня.

4 августа 2016 года Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что Украина решила снизить уровень дипломатического представительства РФ в Киеве.