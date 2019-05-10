Оккупанты сегодня били по силам ООС из запрещенного оружия

Оккупанты вели огонь по позициям ОС из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток боевики на Донбассе совершили семь обстрелов, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка и из автоматических станковых гранатометов - около Авдеевки», - говорится в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг четыре раза обстрелял позиции украинских защитников: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новозвановка, из минометов калибра 120 мм - возле Попасной, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новгородского.