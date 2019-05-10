Сутки на Донбассе: боевики стреляли 14 раз, один военный ранен
В зоне боевых действий в Донбассе боевики 14 раз в течение 9 мая нарушали режим прекращения огня, дважды использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Один украинский военный получил ранение.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.
По данным штаба, боевики стреляли из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи Пищевки, Опытного, Авдеевки, Богдановки, Чермалыка, Новоселовки Второй, Старогнатовки.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» — вблизи Новозвановки, Светлодарска.
В штабе отметили, что военные операции отвечали на обстрелы боевиков.
Как сообщал УНИАН, 8 мая в результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный.
8 мая в штабе операции Объединенных сил заявили, что боевики на Донбассе в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня.
Напомним, 8 марта, Украина ввела бессрочный «режим тишины» на всей линии боевого столкновения на Донбассе.
Впоследствии президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию к «пасхальному перемирию» на востоке Украины с 18 апреля. 19 апреля первая вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) не добиться договоренности о перемирии. А штаб ООС заявил, что несмотря на объявленное боевики продолжили обстрелы.