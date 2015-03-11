На Донбассе штабом боевиков руководит российский генерал-майор - СБУ

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в соцсети Facebook.

"Службой Безопасности Украины получена достоверная информация относительно участия в военной агрессии против Украины кадровых военнослужащих высшего командного состава МО РФ", - сказано в сообщении Лубкивского.

В частности, для осуществления общего командования силами незаконных вооруженных формирований РФ (как кадровых так и наемников) на Донбассе в формате оперативного штаба с задействованием российской боевой техники и комплексов радиолокационной и звуковой разведки, в г. Донецке с января 2015 года в составе основного командования в рамках ротационной командировки находится начальник штаба, гражданин Российской Федерации, позывной «Алагир», рассказал Лубкивский.

Читайте такжеРоссийские силы все еще присутствуют на территории Украины - НАТО

Как стало известно СБУ, речь идет о генерал-майоре Завизене Алексее Владимировиче, 1965 года рождения, уроженца г. Нарва (Эстония).

"Завизен в 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1997 году - военную академию бронетанковых войск им. Малиновского. С 1986 году проходил военную службу в Забайкальском военном округе, имеет опыт участия в боевых действиях в Чечне в качестве командира 15-го мотострелкового полка. До 2006 года - начальник штаба - заместитель командира 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии 20-й армии Московского военного округа; до 2009 года - командир 201-й Гатчинской военной базы (Таджикистан)", - сказано в сообщении.

Завизен является ответственным лицом за маневрирование артиллерией, РСЗО, тяжелой техникой, живой силой боевиков и российских военнослужащих на ключевых направлениях осуществления боевых действий на оккупированной территории Донецкой области, утверждают в СБУ. Лубкивский также сообщает, что именно под непосредственным командованием генерал-майора Завизена осуществлялись обстрелы Краматорска и Мариуполя.

Кроме того, Лубкивский отмечает, что связью и возможной заменой Завизена в Украине является генерал-майор Андрей Викторович Гурулев.

Ранее УНИАН сообщал, что среди главарей боевиков в районе Дебальцево на Донбассе был замечен действующий заместитель командующего Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Ленцов.