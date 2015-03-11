Российские силы все еще присутствуют на территории Украины - НАТО

Выступая в Брюсселе, Столтенберг заявил, что НАТО «видел и видит сильное присутствие России и сильную поддержку сепаратистских сил на востоке Украины», передает Радио Свобода.

Американский генерал, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что альянс увидел «определенный прогресс» в вопросе перемирия. Однако, по его словам, «сложно узнать», куда пошла тяжелая техника, отведена от линии соприкосновения.

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Бридлав добавил, что граница между Россией и востоком Украины открыта, и узнать, сколько российских сил находится в Украине сложно.

Более шести тысяч человек, по данным ООН, погибли с апреля в конфликте на Донбассе.

Соглашение о перемирии вступило в силу 15 февраля. После этого интенсивность обстрелов снизилась, однако они не прекратились полностью. Как сообщал УНИАН, за последние сутки, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на востоке погиб один украинский военный, четверо были ранены.