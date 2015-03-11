За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, четверо - ранены

Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

«По состоянию на этот час по сообщению из штаба АТО, возможно в 12.30 еще будут некоторые уточнения, в результате обстрелов сил АТО боевиками Украина потеряла одного военнослужащего, а еще четверо получили ранения различной степени тяжести», - отметил он, добавив, что всех раненых доставлены в медицинские учреждения.

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Селезнев сообщил, что «в целом в госпиталях и лечебных учреждениях по состоянию на настоящее время находится 408 военнослужащих, из них 15 есть тяжелораненые и находятся в тяжелом состоянии».