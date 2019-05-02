Бойцы ООС мощным ударом ответили на многочисленные обстрелы боевиков: пятеро оккупантов уничтожены, двое ранены

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

За прошедшие сутки, 1 мая, российско-оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, боевики также обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Обстрелы зафиксированы в районах ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север": вблизи населенных пунктов Пески, Новомихайловка, Красногоровка, Николаевка, Новотроицкое, Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Невельское, Пищевик, Верхнеторецкое, Широкино, Гранитное, Лебединское, Южное, Станица Луганская.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 1 мая пятеро оккупантов были уничтожены, еще двое – ранены", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток зафиксировано 4 обстрела: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – возле города Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле села Лебединское; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Павлополь.

Потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери боевиков уточняются.