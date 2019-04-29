Сегодня боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ООС

Боевых потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет.

Боевики российско-оккупационных войск сегодня уже трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

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Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три вражеских обстрела, один из которых произошел с применением противником миномета запрещенного Минскими договоренностями калибра", - отметил он.

Так, по его словам, кроме двух обстрелов позиций вблизи Широкино, зафиксировано применение оккупантами минометов вблизи Золотого.

"В 07:20 утра российско-оккупационные войска обстреляли из миномета 82-го калибра украинские позиции вблизи населенного пункта Золотое-4, что на Луганском направлении. Огонь противник вел со стороны с. Березовское", - сказал Мотузяник.

Два обстрела в сторону защитников Широкино, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Схид", боевики совершили в 02.10 и в 03.00.

"Во время этих обстрелов российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических и ручных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Сейчас ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил, боевых потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет", - сообщил Мотузяник.

Относительно ситуации на Пасху спикер отметил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины придерживались режима прекращения огня, и на вражеские обстрелы не отвечали.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-центре Объединенных сил сообщили, что с начала сегодняшних суток боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Широкино.

За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь трижды, при этом дважды применив оружие запрещенного калибра, потерь в рядах Объединенных сил не было.