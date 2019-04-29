На Пасху боевики трижды обстреляли ВСУ, но сами понесли потери

Потери врага произошли в небоевых условиях: трое боевиков умерли, один был травмирован.

На Донбассе за сутки боевики три раза открывали огонь, при этом дважды - из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, потерь в ВСУ нет.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: возле Широкино и Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское.

Потери врага произошли в небоевых условиях. По данным разведки Объединенных сил, трое оккупантов умерли, один травмирован.

В штабе ООС подчеркнули, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии разграничения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.