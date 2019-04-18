Боевики на Донбассе из минометов обстреляли позиции ООС в районе села Павлополь (видео)
За эти сутки на Донбассе российские оккупанты четыре раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, одного украинского военного ранили.
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Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 18.00. "Несмотря на объявленное "Пасхальное перемирие", с начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сводке.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник дважды обстрелял позиции украинских подразделений из минометов калибра 82 мм - в районе села Павлополь, а из станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Пески.
Также в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" враг совершил два обстрела позиций ООС из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у Светлодарска и из ручных противотанковых гранатометов - в районе Крымского.
Ранен один украинский защитник.
На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, отметили в пресс-центре.