Украинские военные ликвидировали двух оккупантов в районе ООС

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В среду, 17 апреля, украинские военные ликвидировали двух оккупантов и ранили пятерых в районе ООС.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

За сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все нарушения режима прекращения огня оккупанты совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг открывал огонь по позициям наших войск:

- с минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – возле села Николаевка;

- с минометов калибра 82 мм – в районе села Водяное;

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- из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – дважды вблизи населенного пункта Пески;

- из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 – в районе села Павлополь;

- из автоматических станковых гранатометов – возле населенных пунктов Лебединское и Широкино;

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе села Новоселовка Вторая.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, 17 апреля двух оккупантов было уничтожено, еще пять – ранены.

С начала текущих суток противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Светлодарск в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Потери оккупантов уточняются.

Как сообщал УНИАН, Генеральной прокуратурой Украины задокументирован факт грубого нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны во время обстрела м. Золотое-4 Луганской области.