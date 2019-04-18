В СНБО назвали количество украинских военных, которые находятся в районе проведения ООС
11:51, 18 апреля 2019Война
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Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос призвал всех неравнодушных сдавать кровь для раненых защитников Украины.
Иллюстрация / REUTERS
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил находятся почти 50 тысяч украинских военных.
Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос сообщил во время сдачи крови для раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале, сообщает пресс-служба СНБО.
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«Пока вы думаете о политике, в киевский военный госпиталь с «передка» уже несколько дней подряд подвозят раненых. Шестой год войны. На передовой сегодня почти 50 тысяч бойцов. Не забывайте о них. Сдал для них кровь, и вас приглашаю», - сказал Кривонос.
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