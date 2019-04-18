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В СНБО назвали количество украинских военных, которые находятся в районе проведения ООС

11:51, 18 апреля 2019
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос сообщил во время сдачи крови для раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале, сообщает пресс-служба СНБО.

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«Пока вы думаете о политике, в киевский военный госпиталь с «передка» уже несколько дней подряд подвозят раненых. Шестой год войны. На передовой сегодня почти 50 тысяч бойцов. Не забывайте о них. Сдал для них кровь, и вас приглашаю», - сказал Кривонос.

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Теги: #РНБО#ООС