В Мариуполе простились с убитым на Донбассе 20-летним парамедиком "Смурфиком" (видео)

За веселый нрав и голос, который напоминал персонажа мультфильма, на передовой Николая Волкова сразу прозвали "Смурфиком".

Более сотни человек приехали в Мариуполь, чтобы провести в последний путь 20-летнего парамедика Николая Волкова.

Он находился в составе добробата под Водяным, где получил тяжелое ранение, а умер в Днепре в больнице после сложной операции, говорится в сюжете ТСН.

Авто, в котором везли погибшего, люди встречали на коленях. Попрощаться с Николаем приехали сотни побратимов. Люди прямо на дороге развернули сине-желтые флаги. "Он достойно жил и достойно умер. Он действительно светлый человек", - говорили о погибшем. "Хочу низко поклониться и сказать спасибо отцу за такого сына", - признавались те, кто прибыл на похороны.

За веселый нрав и голос, который напоминал персонажа мультфильма, на передовой Николая сразу прозвали "Смурфиком". В военкомат парень пошел, как только родной Мариуполь обстреляли вражеские "Грады", но сколько не просил – в ВСУ его не брали. "Он был юношей-романтиком. Получил в детстве тяжелую травму. По всем медицинским показателям его не брали", - говорит доброволец Александр Исаенко с позывным "Пилат".

Читайте такжеВо Львове простились с убитым на Донбассе военным медиком (видео)

Но Николай решил не сдаваться и пошел на курсы парамедиков в добровольческий батальон "Аратта". Сергей Мищенко, который проходил обучение вместе с ним, признается, что "Смурфик" был одним из лучших на курсах. "Был одним из первых, кто выходил за командой на выполнение тренингового обучения. Говорил о будущем своем, о том, как его дети будут жить, какую страну он передаст. Это было особенно удивительно для 20-летнего парня", - говорит доброволец с позывным "Шнайдер".

"Пилат" вспоминает, как впервые увидел "Смурфика" на передовой. "Первый раз я его увидел – вообще это был какой-то сюр. Идет издалека какой-то ребенок. В шортах, но в бронике", - говорит Александр Исаенко. Однако именно этот юноша одним из первых бросался вытаскивать раненых бойцов. 10 апреля под Водяным в Николая попал вражеский снайпер, пуля прошла навылет через мозг. В областную больницу Днепра парня привезли в коме, его сердце останавливалось несколько раз, и несколько раз врачам удавалось его запускать. "Он был прооперирован, сделана трепанация черепа, все было сделано, чтобы использовать малейший шанс выжить", - рассказал заместитель главного врача Юрий Скребец.

За жизнь раненого парамедика коллеги боролись пять дней, однако в понедельник утром сердце Николая окончательно остановилось.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепре в больнице имени Мечникова скончался 20-летний парамедик Николай Волков с позывным "Смурфік". Раньше парень получил пулевое ранение в голову на Донбассе.