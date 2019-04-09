Под Донецком произошел бой: один боец ООС погиб, двое раненых (видео)

Противотанковая ракета боевиков попала в одну из позиций, где находились трое бойцов.

Постоянная стрельба и взрывы не утихают возле оккупированного Донецка уже более суток.

Накануне бой начался здесь с самого утра. "Работали вражеские гранатометы и стрелковое оружие. Наши ребята отвечали из станкового противотанкового гранатомета. Когда мы попали по их позициям, противник ответил из противотанковой ракеты", - рассказывает ТСН военнослужащий ВСУ Александр.

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Противотанковая ракета боевиков попала в одну из позиций, где находились трое бойцов. Боец с позывным "Механ" погиб мгновенно. Двум раненым медицинскую помощь оказывали сначала на позиции, потом отвезли в больницу.

"Механом" звали Николая Неживой. Ему было 57 лет. Родом из Хмельницкой области. На войну ушел еще в 2014-ом. Воевал в добровольческом батальоне "Айдар", потом перешел в ВСУ. Позывной "Механ" ему дали, потому что Николай мог починить абсолютно все, говорят бойцы.

После этой потери бойцы здесь с ответом боевикам не замедлили. Открыли ответный огонь и попали по позициям.

Ранее офицер ВСУ сообщал, что украинские военные ударили по позиции боевиков в районе Авдеевской промзоны, уничтожив их укрепления.