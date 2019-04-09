Оккупанты применили новейшие российские артиллерийские системы "Краснополь" на Донбассе (фото)

Серийное производство систем, находящихся на вооружении артиллерийских подразделений вооруженных сил РФ, осуществляется концерном «Калашников».

Российские оккупанты обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе из новейших артиллерийских систем российского производства «Краснополь».

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Как сегодня сообщается на странице пресс-центра Объединенных сил в Facebook, очередной факт применения противником новейших образцов вооружения РФ отмечено 5 апреля.

«Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов свидетельствует о применении оккупантами управляемых артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм типа «Краснополь». Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений вооруженных сил РФ, а серийное производство осуществляется концерном «Калашников», - говорится в сообщении.

В пресс-центре Объединенных сил подчеркивают, что оккупанты, сознательного нарушая условия Минских договоренностей, вновь продемонстрировали свои преступные намерения по использованию территории Украины как военного полигона для испытания и демонстрации разработок российского военно-промышленного комплекса.

Ранее офицер ВСУ сообщал, что украинские военные ударили по позиции боевиков в районе Авдеевской промзоны, уничтожив их укрепления.