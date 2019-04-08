Стало известно о погибшем под Авдеевкой военном
23:26, 08 апреля 2019Война
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8 апреля боец получил смертельное осколочное ранение.
Под Авдеевкой погиб воин 93-й ОМБр Николай Неживой / фото УНИАН
На Донбассе под Авдеевкой погиб украинский военный, боец 93-й ОМБр, 57-летний Николай Неживой.
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Об этом в Facebook сообщил военный Сергей Сердюк. «8 апреля в районе Авдеевки Донецкой области, во время обстрела позиции пророссийскими наемниками, получил смертельное осколочное ранение, погиб воин 93-й ОМБр, 57-летний Николай Неживой (позывной «Механ») из Хмельницкого», - написал он.
По его словам, Николай начал свою службу на Востоке в 2014 году в батальоне «Айдар». 2 февраля этого года он подписал контракт и оказался в 93-й бригаде.
С погибшим военным простятся в четверг, 11 апреля, в Хмельницком на площади Независимости.
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