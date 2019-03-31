На Донбассе оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли позиции ООС, двое военных ранены

Оккупанты шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применили запрещенные Минскими договоренностями минометы.

За минувшие сутки в результате обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС в социальной сети Facebook. «30 марта российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм», - сообщили в пресс-центре.

Как отмечается, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» украинские защитники были обстреляны три раза: дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенного пункта Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» боевики открывали огонь также трижды, обстреливая позиции Объединенных сил исключительно из тяжелого вооружения: дважды из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Новотошковское; из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Новолуганское.

«Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил», - отметили в пресс-центре.

По данным разведки, 30 марта огнем два оккупанта были уничтожены, шесть - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», - заверили в пресс-центре.