В ВСУ показали ликвидированного боевика с позывным "Добрый" (фото)

Боевика, предположительно, уничтожил снайпер.

В сети показали фото террориста Сергея Добрякова с позывным "Добрый", которого 26 марта украинские защитники ликвидировали в р-не села Белая Каменка.

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Снимки опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

"200 бригада 26.03.19 пополнилась очередным бойцом в р-не Белая Камянка Добряков "Добрый" Сергей из Харцызска, предположительно, ужалил снайпер", – написал он.

Как сообщал УНИАН, оккупанты вчера били из запрещенного оружия: силы ООС "адекватно ответили" на каждый обстрел.