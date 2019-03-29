В ВСУ показали ликвидированного боевика с позывным "Добрый" (фото)
10:49, 29 марта 2019Война
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Боевика, предположительно, уничтожил снайпер.
Боевика ликвидировали в р-не села Белая Каменка / Facebook Анатолий Штефан
В сети показали фото террориста Сергея Добрякова с позывным "Добрый", которого 26 марта украинские защитники ликвидировали в р-не села Белая Каменка.
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Снимки опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.
"200 бригада 26.03.19 пополнилась очередным бойцом в р-не Белая Камянка Добряков "Добрый" Сергей из Харцызска, предположительно, ужалил снайпер", – написал он.
Как сообщал УНИАН, оккупанты вчера били из запрещенного оружия: силы ООС "адекватно ответили" на каждый обстрел.
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