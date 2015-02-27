Боевики перегруппировывают и наращивают силы вдоль линии разграничения - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, на территории Донецкой и Луганской областей наблюдается уменьшение активности обстрелов боевиками позиций подразделений сил антитеррористической операции.

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"В то же время, противник производит перегруппировку сил и разведывательные действия вдоль всей линии соприкосновения", - отметил Лысенко.

В частности, передислокация и накопления сил и средств противника происходит в городах Стаханов, Луганск и Красный Луч.

"Скрытое взимание военной техники и живой силы наблюдается в направлении города Попасная Луганской области и города Артемовск Донецкой области", - сообщил спикер АТО.

Также остается угроза наступательных действий в направлении Станицы Луганской, Счастья, Лисичанска и Мариуполя.

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Кроме того, Лысенко отметил, что, по информации разведки, под видом отвода тяжелой техники российско-террористические войска принимают меры по передислокации и ротации, укрепления оборонительных линий, наращивание группировки войск и усиление позиций для ведения прифронтовой разведки. В частности, по его информации, из Дебальцево военная техника и боевики передислоковуються в район населенных пунктов Пески, Марьинка и Широкое, а из города Брянка в сторону Дебальцево прошла колонна в составе около 100 единиц техники.

Лысенко добавил, что колонна реактивных систем залпового огня "Град" и другой военной техники общей численностью до 50 единиц прошла также из города Донецка в сторону Мариуполя.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации руководителя «Информационного сопротивления», народного депутата Дмитрия Тимчука, заявления главарей террористов «ЛНР» и «ДНР» об отводе значительной части тяжелых вооружений от разграничительной линии на Донбассе не соответствуют действительности.