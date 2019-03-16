За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня и понесли потери в ответ

От начала текущих суток обстрелы позиций украинских войск не зафиксированы.

Прошедшие сутки на Донбассе российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских бойцов нет.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, во время обстрелов боевики трижды открывали огонь из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Противник обстреливал украинские войска из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны дважды: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Новоселовка Вторая и из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов — вблизи села Широкино.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг четыре раза обстрелял украинские позиции: дважды из минометов калибра 120 мм и в дальнейшем из гранатометов различных систем — в районе села Крымское; из противотанкового ракетного комплекса — возле населенного пункта Новозвановка; из стрелкового оружия — вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Потерь среди украинских защитников нет.

«Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил», - подчеркнули в пресс-центре.

По данным разведки, 15 марта двое оккупантов были уничтожены.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.