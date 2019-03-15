Почти треть украинцев поддерживают идею предоставления ОРЛДО автономии ради прекращения боевых действий - опрос

При этом 15% украинцев заявляют, что точно не поддержали бы такое предложение.

Почти треть (28%) опрошенных украинцев поддерживают предоставление автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей ради прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что респондентам в ходе опроса задавался вопрос "Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), поддержали бы Вы такое предложение?".

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"Согласно полученным результатам, 51% украинцев скорее или точно поддержали бы такое предложение (в том числе, точно поддерживают - 28%), не поддержали бы - 24% (в том числе, точно не поддержали бы - 15%)", - констатируют социологи.

При этом еще 25% респондентов затруднились или отказались ответить на вопрос.

*** Киевский международный институт социологии с 28 февраля по 11 марта провел по заказу клиента всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошены 2004 респондента, которые обитают в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам совместного опроса КМИС и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-центр" отношение украинцев к России за год существенно улучшилось.