Отношение украинцев к России за год существенно улучшилось – опрос

В то же время, лишь треть россиян относится к Украине хорошо.

Более половины украинцев хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации “Левада-центр”.

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Так, согласно данным исследования, в Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относились к России 57% граждан, плохо или очень плохо — 27%, 17% — не определились.

В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 34% граждан, плохо или очень плохо — 55%, 10% — не определились.

Как отметил генеральный директор КМИС Владимир Паниотто, за последний год отношение украинцев к России существенно улучшилось (с 48% до 57%), в то время как позитивное отношение россиян к Украине колебалось в пределах погрешности выборки и составило, как и сейчас, примерно треть населения (32-34%).

Во время опроса респондентов спрашивали об отношении отдельно к руководству России и к населению России.

Так, к россиян (граждан России) положительно относится 77% украинцев, к руководству России – 13% (преимущественно за счет опрошенных жителей восточных областей и Донбасса), а до украинцев (граждан Украины) положительно относятся 82% россиян, к руководству Украины – 7%.

“И в Украине, и в России положительное отношение к государства обусловлено, прежде всего, положительным отношением к населению. С чем может быть связано существенное улучшение отношения украинцев к России и россиян, которое произошло в течение последнего года? Одна из возможных гипотез – предвыборная кампания и активизация пророссийских политических сил и телевизионных каналов”, - отметил Паниотто.

В пресс-релизе по результатам опроса отмечается, что, по сравнению с февралем 2018 года, процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от России, остается прежним – 87%, при этом количество украинцев, которые хотят закрытых границ с Россией, уменьшилась (с 44% до 39%), а количество тех, кто желает независимых отношений, но без границ и таможен, увеличилась (с 44% до 48%).

Согласно результатам опроса, в России, по сравнению с мартом 2018 года, уменьшилось количество желающих закрытых границ с Украиной (было 39%, стало 25%) и увеличилось количество желающих объединиться в одну страну (было 10%, стало 17%).

КМИС с 8 по 20 февраля 2019 года провел всеукраинский опрос общественного мнения методом личного интервью среди 2042 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% — для показателей, близких к 25%; 2,0% — для показателей, близких к 10%; 1,4% — для показателей, близких к 5%.

“Левада-центр” проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, в период 15-20 февраля 2019 года. Опрос проведен в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% — для показателей, близких к 25%/75%; 2,0% — для показателей, близких к 10%/90% и 1,5% — для показателей, близких к 5%/95%