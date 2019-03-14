Украина готова отремонтировать проблемный мост на передовой в Станице Луганской – Марчук

Сейчас в районе этого моста находится единственный пункт пропуска в регионе. Из-за повреждения моста КПВВ «Станица Луганская» обслуживает только пешеходов.

Украинская власть готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской в условиях полного установления режима тишины.

Об этом Радио Свобода заявил председатель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

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«Станица Луганская – это известный сложный феномен, поскольку там разрушен мост. Предполагается там установление режима тишины, чтобы отремонтировать мост и создать благоприятные условия для людей. Российская сторона практически не дает нам гарантий остановки огня. И когда практически обстрелы происходят, мы не можем в Станице Луганской начать ремонт моста», – сказал Марчук.

По его словам, российская сторона вообще отказывается вести переговоры относительно режима тишины, пытаясь переориентировать украинскую сторону на прямые переговоры с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР».

«Поэтому мы заявили, что если российская сторона и ОРДЛО не пойдут на компромиссной вариант – какой ширины должен быть мост и как его отремонтировать, если не будет никаких согласований, тогда Украина в соответствии с документом, который Россия подписала в марте 2014 года, где определена линия соприкосновения по линии фарватера реки Северский Донец, в одностороннем порядке готова начать ремонтировать этот мост», – сказал Марчук.

По его словам, Украина хочет сделать мост проходимым для людей и транспорта не более 5 тонн, чтобы предотвратить движение военной техники. Согласия России и представителей ОРДЛО пока нет.

Напомним, мост в Станице Луганской был взорван в начале 2015 года. Сейчас в районе этого моста находится единственный пункт пропуска в регионе. Из-за повреждения моста КПВВ «Станица Луганская» обслуживает только пешеходов.