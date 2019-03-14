Силы ООС ударили по оккупантам в ответ на их обстрелы: боевики понесли потери

По данным разведки, один оккупант был уничтожен, трое ранены.

13 марта российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики обстреляли украинских защитников в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка и из снайперского оружия – вблизи населенного пункта Марьинка.

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В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

«Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем дежурных огневых средств», – говорится в сообщении.

По данным разведки, один оккупант был уничтожен, трое ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – отметили в штабе.