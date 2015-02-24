Боевики и российские войска постоянно нарушают перемирие - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"Несмотря на достижение Минских договоренностей от 12 февраля, ситуация на Донбассе продолжает характеризоваться постоянными нарушениями перемирия со стороны террористов и российских войск", - сказал Перебыйнис.

По его словам, Россия продолжает активно переправлять через государственную границу военную технику, личный состав российских вооруженных сил, нарушать воздушное пространство Украины, накапливать военное присутствие вдоль границы с Украиной.

Как сказал Перебыйнис, несмотря на то, что Россия продолжает тщательно скрывать свое непосредственное участие в конфликте, для мирового сообщества это уже является неоспоримым фактом. "Никто в мире не верит в россказни Кремля о "гражданской войне" в Украине. Для всех совершенно очевидно, что речь идет о российской агрессии против Украины и агрессор должен заплатить высокую цену за грубое нарушение им международного права", - сказал Перебыйнис.

Читайте также"Нормандская четверка" согласовала вопросы по миссии ОБСЕ на Донбассе – КлимкинПо его словам, заявления российского руководства о том, что Украина должна вести прямой диалог с террористами, является попыткой в очередной раз ввести в заблуждение международное сообщество.

«Как показывают последние события, российские марионетки так называемых "ДНР" и "ЛНР" не принимают никаких решений. Эти решения готовятся, принимаются и воплощаются исключительно в Москве, что ярко продемонстрировали последние события вокруг Дебальцево и соответствующие ультимативные заявления российского президента», - сказал Перебыйнис.