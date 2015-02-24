В Мариуполе нашли склад со взрывчаткой диверсантов, которые вчера обстреляли правоохранителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что во время осмотра помещения, которое арендовали члены диверсионной группы, обнаружено взрывчатое вещество аммонит, которое преступники использовали для изготовления взрывного устройства. «Вес изъятой взрывчатки составила около 10 кг, а также изъяты патроны», - отметил он.

По словам Аброськина, диверсанты использовали одежду, внешне похожую на форму украинских военных. «Такая маскировка имела целью дестабилизацию ситуации в регионе», - считает он.

Читайте такжеМилиция Мариуполя раскрыла подробности вчерашней перестрелки с диверсантами

Читайте такжемероприятия по установлению места пребывания и задержанию Гриненко

Как сообщалось, вчера глава МВД Арсен Аваков заявил об обнаружении группы диверсантов в Мариуполе. Он отметил, что во время задержания один злоумышленник был обезврежен, второму удалось скрыться с места происшествия. Во время задержания получили ранения 3 работника милиции, один из них скончался в больнице.