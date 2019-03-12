Почти тишина: боевики вчера только один раз обстреляли силы ООС

Потерь среди украинских военных в результате обстрела нет.

11 марта боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеБоевик-беглец из "ЛНР" рассказал об участии кадровых военных РФ в войне на Донбассе (видео)

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» в районе города Авдеевка.

Потерь среди украинских военных в результате обстрела нет.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

«Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – говорится в сообщении.