Почти тишина: боевики вчера только один раз обстреляли силы ООС
07:25, 12 марта 2019Война
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Потерь среди украинских военных в результате обстрела нет.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано / фото УНИАН
11 марта боевики один раз нарушили режим прекращения огня.
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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» в районе города Авдеевка.
Потерь среди украинских военных в результате обстрела нет.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
«Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – говорится в сообщении.
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