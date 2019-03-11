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На Донбассе умолкли боевики: в ООС рассказали о ситуации на передовой

07:37, 11 марта 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

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С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Теги: #Донбасс#боевики