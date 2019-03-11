На Донбассе умолкли боевики: в ООС рассказали о ситуации на передовой
07:37, 11 марта 2019Война
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Нарушений режима прекращения огня с начала суток не зафиксировано.
Иллюстрация REUTERS
10 марта российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе.
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С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - говорится в сообщении.
Ранее начальник Генштаба Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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